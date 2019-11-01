Легендарный казачий Пластунский нож с гарантией 10 лет и доставкой по всей России от 2-х дней

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В производстве пластунских ножей мы используем современные отечественные и зарубежные стали высокого качества, которые устойчивы к коррозии, а так же выдерживают серьезные нагрузки на излом. Благодаря закалке и обработке на новом оборудовании — клинки показывают твердость в пределах 55-63 ед. HRC и дольше держат режущую кромку.
Казачий пластунский нож отлично подойдет для выполнения самых разных целей: от рыбалки или охоты до забоя. Ромбовидный клинок длиной 20 см имеет отличную проникающую способность, при этом не являясь холодным оружием.
При производстве каждого нашего ножа принимают участие мастера с опытом более 7-и лет. Невероятное внимание к деталям и высокое качество используемых материалов обеспечивает надежность конструкции ножа. Можете не беспокоиться — нож не подведет даже в самой трудной ситуации.
Монтаж пластунских ножей происходит в несколько этапов, от подготовки хвостовиков и рукоятей до сборки и заливки смолой. По итогу мы получаем надежный нож, который способен выдерживать высокие нагрузки, не допуская разрушения ножа в районе монтажа клинка и рукояти.
Изготавливается на собственном производстве в Нижегородской области. Никакого Китая и прочей ерунды.
Производим Пластунские ножи из нержавеющих сталей 65х13 и 95х18, дамасской стали, х12мф, к340 bohler, булата, D2. Твердостью от 55 до 65 ед. HRC. У каждой стали свои особенности и сфера применения, мы всегда готовы помочь с выбором стали для вас.
В итоге, в линейке собраны все самые
практичные и подходящие
под любые задачи стали.
Сравним Пластунский нож нашего производства и конкурентов
чтобы он служил долгие годы и радовал вас:
в чем их ошибка и о чем умалчивают конкуренты:
Получаете нож, если что-то не нравится или просто передумали, звоните нам и мы без лишних разговоров возвращаем деньги за нож.
Даем целых 10 лет гарантии на нож. Если проявится какой-то дефект, то бесплатно обменяем нож или вернем полную стоимость.
Получаете нож по почте или курьером, оплачиваете его удобным способом.
возьмите его в руки и поймете в чем ее преимущества
Снижает вес ножа, улучшает проникающую способность, ниже сопротивление при резе.
берем только испытанную сталь, чтобы вы всегда были уверенны в ноже.
Хвостовик клинка проходит через всю рукоять ножа и фиксируется на болт, что придает ножу еще большую прочность.
Выполняется из стабилизированного корабельного граба, не боится воды и случайных падений ножа.
Позволяют использовать Пластунский нож для разных целей, например для рубки, а не только реза.
Позволяет более уверенно держать нож, предотвращает падение ножа при работе.
Длина клинка: 20,5 см
Ширина клинка: 3 см
Толщина обуха: 4 мм
Длина рукояти: 12,5 см
Общая длина: 33 см
Ножны: из натуральной кожи с тиснением
Гарда: латунь
Все отзывы реальны. Вы можете связаться с любым нашим клиентом и убедиться в этом лично
Заполните форму справа и эксперт по ножам свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. По итогам консультации вы получите:
Забронируйте Пластунский нож с эксклюзивным авторским литьем из латуни
Введите свое имя и телефон, специалист компании свяжется с Вами
Мы забронируем за вами нож и произведем его в течение 2-х недель, после чего вышлем его вам. Без предоплаты!
Можно брать нож с собой куда угодно не боясь уголовной ответственности
Сертификат соответствия, который подтверждает, что испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом разделочным и не относится к холодном оружию.
Даже учитывая длину клинка в 20,5 см, пластунский нож не является холодным оружием, так как имеет травмоопасную рукоять.
Оставьте заявку на нож прямо сейчас и получите ножны в подарок
Введите свое имя и телефон, специалист компании свяжется с Вами
а вы не исчезнете или не закроете свой интернет-магазин?
Нам не выгодно обманывать вас, а если точнее, то абсолютно бессмысленно! Почему? Читайте ниже.
Это даёт право устанавливать цены самостоятельно в отличие от перекупщиков, а так же не "гнуть" цены.
Мы не берем НИКАКОЙ предоплаты, кроме индивидуальных заказов. Закрывать магазин ради 3000 рублей, которые мы получим с продажи???...Согласитесь, оно того не стоит.
Ответственность и штрафы у юр.лиц в десятки раз превышают штрафы ИП-шников и физ. лиц. Тут не то, чтобы кидать кого-то, тут за любую, не вовремя поданную бумажку, дерут три шкуры.
Если бы мы отправляли что-то другое вместо ножей, то о нас бы давно трубил весь интернет, соцсети, сайты отзывов и т.д.
Зря! Все абсолютно безопасно. Вы получите именно тот нож, что заказываете.
Никакой предоплаты не требуется. Вы оплачиваете посылку только после ее получения. Риски быть обманутым сведены к нулю. Отправим нож транспортной компанией СДЭК, Почтой России или курьером до двери.
Мы всегда готовы отправить нож Почтой России с описью вложения, чтобы вы смогли вскрыть посылку до оплаты в отделении почты и убедиться, что там именно тот нож, что вы заказали.
*Если вам нужна опись, то необходимо сообщить об этом при оформлении заказа. Стоимость описи 50 рублей.
Не знаете какую сталь выбрать? Мы можем выслать 2 ножа с разной сталью*, чтобы вы смогли подержать их в руках и сделать выбор.
* при доставке через СДЭК или курьером
Занимаемся производством ножей с 1992 года, с 2017 года продаем свои ножи через интернет. Мы фанаты качественных ножей, изготовленных вручную.
Мы решили сотни задач. Создали собственное производство, нашли надежных поставщиков стали и древесины. Постоянно обновляем оборудование.
Мы готовы проконсультировать вас по любому вопросу и помочь с выбором ножа под ваши запросы.
Оставьте заявку в форме ниже, и мы перезвоним вам уже через 15 минут в рабочее время.
Да! И находится оно в России — в Нижегородской области.
общая площадь нашего производства
средний опыт работы наших мастеров
постоянно работают над ножами
Для того, чтобы сделать заказ, Вам нужно оставить заявку на нашем сайте или позвонить по телефону: +7 (903) 344 96 96
Да, можете в трех случаях:
1) Доставка через СДЭК;
2) Доставка курьером;
3) Доставка Почтой России с описью (предварительно сообщив менеджеру при оформлении заказа)
Вы получите именно тот нож, что вы видите на сайте. В комплекте с ножом так же будут ножны и копия паспорта ножа.
Обычно, мы используем нержавеющие стали 65х13 и 95х18, дамасскую сталь, х12мф, булат, австрийскую к340, а так же сталь d2.
На сохранение режущей кромки во многом будет влиять выбор стали, а так же условия использования ножа. Мы используем стали с твердость 54 — 65 ед. HRC. Оставьте заявку на нашем сайте или позвоните нам и наш специалист поможет выбрать нож под ваши задачи.
Менеджер сообщит приблизительную стоимость доставки, которая зависит от вашего региона. Так же не забывайте, что при наложенном платеже — Почта России возьмет с вас комиссию от 1 до 4% (эту сумму вы платите Почте России за их услуги).
Оплата производится наличными в пункте выдачи или курьеру, либо заранее банковским переводом, картой Visa/Mastercard/Мир, посредством Сбербанк Онлайн, Альфа-клик или электронными деньгами.
В зависимости от пункта назначения доставка осуществляется службой СДЭК или Почтой России.
Заполните форму справа и эксперт по ножам свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. По итогам консультации вы получите:
Забронируйте Пластунский нож со скидкой до 32% и получите ножны в подарок
Введите свое имя и телефон, специалист компании свяжется с Вами
Интернет-магазин Легендарные Ножи
Главный офис: г. Казань, ул. Сафьян 6
Телефон: +7(967) 465-69-69