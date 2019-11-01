Пластунские ножи ручной работы с доставкой по РФ

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Легендарный казачий Пластунский нож с гарантией 10 лет и доставкой по всей России от 2-х дней

со скидкой 32% до конца ноября

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Не является холодным оружием

все ножи прошли экспертизу и имеют сертификат

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Остается острым до 2-х раз дольше

за счет обработки на новом зарубежном оборудовании

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Простая и надежная конструкция

нож не подведет даже в чрезвычайной ситуации

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Забронируете Пластунский нож со скидкой 1400 рублей

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Получите копию сертификата и 10 лет гарантии на нож

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Почему стоит выбрать Пластунский нож?

Наконец то вы нашли нож который:

Остается острым до 2-х раз дольше

В производстве пластунских ножей мы используем современные отечественные и зарубежные стали высокого качества, которые устойчивы к коррозии, а так же выдерживают серьезные нагрузки на излом. Благодаря закалке и обработке на новом оборудовании — клинки показывают твердость в пределах 55-63 ед. HRC и дольше держат режущую кромку.

Подойдет для разных целей

Казачий пластунский нож отлично подойдет для выполнения самых разных целей: от рыбалки или охоты до забоя. Ромбовидный клинок длиной 20 см имеет отличную проникающую способность, при этом не являясь холодным оружием.

Создан мастерами своего дела

При производстве каждого нашего ножа принимают участие мастера с опытом более 7-и лет. Невероятное внимание к деталям и высокое качество используемых материалов обеспечивает надежность конструкции ножа. Можете не беспокоиться — нож не подведет даже в самой трудной ситуации.

Простая и надежная конструкция

Монтаж пластунских ножей происходит в несколько этапов, от подготовки хвостовиков и рукоятей до сборки и заливки смолой. По итогу мы получаем надежный нож, который способен выдерживать высокие нагрузки, не допуская разрушения ножа в районе монтажа клинка и рукояти.

Изготавливается на собственном производстве в Нижегородской области. Никакого Китая и прочей ерунды.

Дамасская сталь
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Сталь Х12МФ
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Сталь 95х18
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Сталь 65х13
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Булатная сталь
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Сталь К340
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Делаем Пластунский нож из 7 видов сталей

Производим Пластунские ножи из нержавеющих сталей 65х13 и 95х18, дамасской стали, х12мф, к340 bohler, булата, D2. Твердостью от 55 до 65 ед. HRC. У каждой стали свои особенности и сфера применения, мы всегда готовы помочь с выбором стали для вас.

В итоге, в линейке собраны все самые
практичные и подходящие
под любые задачи стали.

Почему наш Пластунский нож лучше других?

Сравним Пластунский нож нашего производства и конкурентов

Как производим Пластунский нож мы:

чтобы он служил долгие годы и радовал вас:

  • Клинок через рукоять. Хвостовик ножа длиной ~2/3 соединяется со шпилькой и проходит через всю рукоять.
  • Усиленная рукоять. Рукоять из стабилизированного граба, дополнительно заливается эпоксидной смолой через пятку для избежания воздушных пузырей.
  • Ножны из кожи. Ножны из 100% натуральной телячьей кожи.
  • Произведена в России.  В Нижегородской области (собственная мастерская).

Как делают Пластун 98% компаний?

в чем их ошибка и о чем умалчивают конкуренты:

  • Короткий клинок. У клинка короткий хвостовик, который не проходит и через 1/3 рукояти. Клинок не фиксируется.
  • Всадной монтаж. Рукоять соединена с клинком только всадным монтажом (на смолу) без дополнительных креплений.
  • Ножны из кожзама. Ножны из кожзама или кожи низкого качества.
  • Непонятно где произведена. В комплекте не было сертификата с указанием производителя.

Наши гарантии

2 недели на возврат

Получаете нож, если что-то не нравится или просто передумали, звоните нам и мы без лишних разговоров возвращаем деньги за нож.

Гарантия 10 лет

Даем целых 10 лет гарантии на нож. Если проявится какой-то дефект, то бесплатно обменяем нож или вернем полную стоимость.

Оплата по факту

Получаете нож по почте или курьером, оплачиваете его удобным способом.

Вот главные особенности Пластунского ножа

возьмите его в руки и поймете в чем ее преимущества

Кованый ромбовидный клинок

Снижает вес ножа, улучшает проникающую способность, ниже сопротивление при резе.

Делаем из 7 видов стали

берем только испытанную сталь, чтобы вы всегда были уверенны в ноже.

Простая и надежная конструкция

Хвостовик клинка проходит через всю рукоять ножа и фиксируется на болт, что придает ножу еще большую прочность.

Прочная рукоять из дерева

Выполняется из стабилизированного корабельного граба, не боится воды и случайных падений ножа.

Удобные размеры

Позволяют использовать Пластунский нож для разных целей, например для рубки, а не только реза.

Отверстие под темляк

Позволяет более уверенно держать нож, предотвращает падение ножа при работе.

И габариты нашего Пластунского ножа

Длина клинка: 20,5 см

Ширина клинка: 3 см

Толщина обуха: 4 мм

Длина рукояти: 12,5 см

Общая длина: 33 см

Ножны: из натуральной кожи с тиснением

Гарда: латунь

Посмотрите отзывы наших клиентов, которые уже получили Пластунский нож

Все отзывы реальны. Вы можете связаться с любым нашим клиентом и убедиться в этом лично

Заполните форму справа и эксперт по ножам свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. По итогам консультации вы получите:

Забронируете Пластунский нож с авторским литьем от 3990 рублей

Кожаные ножны с тиснением казака и гравировка герба в подарок

Получите копию сертификата +10 лет гарантии на нож

Забронируйте Пластунский нож с эксклюзивным авторским литьем из латуни

Введите свое имя и телефон, специалист компании свяжется с Вами

Мы забронируем за вами нож и произведем его в течение 2-х недель, после чего вышлем его вам. Без предоплаты!

Все наши ножи соответствуют ГОСТ Р 51644-2000

Можно брать нож с собой куда угодно не боясь уголовной ответственности

Что это за документ?

Сертификат соответствия, который подтверждает, что испытанный образец является конструктивно сходным с оружием изделием: ножом разделочным и не относится к холодном оружию.

Почему Пластунский нож не является холодным оружием?

Даже учитывая длину клинка в 20,5 см, пластунский нож не является холодным оружием, так как имеет травмоопасную рукоять.

Пластунский нож подойдет выполнения разных задач

Для охоты и разделки дичи

Для походов

Для рыбалки

Для коллекции

В качестве подарка

Для бытовых нужд

Оставьте заявку на нож прямо сейчас и получите ножны в подарок

Введите свое имя и телефон, специалист компании свяжется с Вами

Стоп! А какие гарантии, что я получу свой заказ,

а вы не исчезнете или не закроете свой интернет-магазин?

Нам не выгодно обманывать вас, а если точнее, то абсолютно бессмысленно! Почему? Читайте ниже.

У нас собственное производство в Нижегородской области

Это даёт право устанавливать цены самостоятельно в отличие от перекупщиков, а так же не "гнуть" цены.

Наш интернет-магазин основан в 2017 году, успешно работаем 3 год

Мы не берем НИКАКОЙ предоплаты, кроме индивидуальных заказов. Закрывать магазин ради 3000 рублей, которые мы получим с продажи???...Согласитесь, оно того не стоит.

Наша организация является юридическим лицом

Ответственность и штрафы у юр.лиц в десятки раз превышают штрафы ИП-шников и физ. лиц. Тут не то, чтобы кидать кого-то, тут за любую, не вовремя поданную бумажку, дерут три шкуры.

Ежедневно продаем по 5-7 ножей

Если бы мы отправляли что-то другое вместо ножей, то о нас бы давно трубил весь интернет, соцсети, сайты отзывов и т.д.

Боитесь, что вместо ножа получите что-то другое?

Зря! Все абсолютно безопасно. Вы получите именно тот нож, что заказываете.

Оплата после получения

Никакой предоплаты не требуется. Вы оплачиваете посылку только после ее получения. Риски быть обманутым сведены к нулю. Отправим нож транспортной компанией СДЭК, Почтой России или курьером до двери.

Нужна опись вложения?

Мы всегда готовы отправить нож Почтой России с описью вложения, чтобы вы смогли вскрыть посылку до оплаты в отделении почты и убедиться, что там именно тот нож, что вы заказали.

*Если вам нужна опись, то необходимо сообщить об этом при оформлении заказа. Стоимость описи 50 рублей.

Сомневаетесь что взять?

Не знаете какую сталь выбрать? Мы можем выслать 2 ножа с разной сталью*, чтобы вы смогли подержать их в руках и сделать выбор.

* при доставке через СДЭК или курьером

Интернет-магазин Первый ножевой

Занимаемся производством ножей с 1992 года, с 2017 года продаем свои ножи через интернет. Мы фанаты качественных ножей, изготовленных вручную.

Мы решили сотни задач. Создали собственное производство, нашли надежных поставщиков стали и древесины. Постоянно обновляем оборудование.

Мы готовы проконсультировать вас по любому вопросу и помочь с выбором ножа под ваши запросы.

Оставьте заявку в форме ниже, и мы перезвоним вам уже через 15 минут в рабочее время.

А у вас действительно свое производство?

Да! И находится оно в России — в Нижегородской области.

250 кв/м

общая площадь нашего производства

12 лет

средний опыт работы наших мастеров

5 мастеров

постоянно работают над ножами

Часто задаваемые вопросы

Для того, чтобы сделать заказ, Вам нужно оставить заявку на нашем сайте или позвонить по телефону: +7 (903) 344 96 96

Да, можете в трех случаях:

1) Доставка через СДЭК;

2) Доставка курьером;

3) Доставка Почтой России с описью (предварительно сообщив менеджеру при оформлении заказа)

Вы получите именно тот нож, что вы видите на сайте. В комплекте с ножом так же будут ножны и копия паспорта ножа.

Обычно, мы используем нержавеющие стали 65х13 и 95х18, дамасскую сталь, х12мф, булат, австрийскую к340, а так же сталь d2.

На сохранение режущей кромки во многом будет влиять выбор стали, а так же условия использования ножа. Мы используем стали с твердость 54 — 65 ед. HRC. Оставьте заявку на нашем сайте или позвоните нам и наш специалист поможет выбрать нож под ваши задачи.

Менеджер сообщит приблизительную стоимость доставки, которая зависит от вашего региона. Так же не забывайте, что при наложенном платеже — Почта России возьмет с вас комиссию от 1 до 4% (эту сумму вы платите Почте России за их услуги).

Оплата и доставка

Оплата производится наличными в пункте выдачи или курьеру, либо заранее банковским переводом, картой Visa/Mastercard/Мир, посредством Сбербанк Онлайн, Альфа-клик или электронными деньгами.

В зависимости от пункта назначения доставка осуществляется службой СДЭК или Почтой России.

Заполните форму справа и эксперт по ножам свяжется с вами в течение 15 минут в рабочее время. По итогам консультации вы получите:

Забронируете нож со скидкой 32%

Получите в подарок ножны из кожи

Получите 10 лет гарантии на нож

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Забронируйте Пластунский нож со скидкой до 32% и получите ножны в подарок

Введите свое имя и телефон, специалист компании свяжется с Вами

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Осталось ножей по акции

Да, вот еще что, мы не прячемся и "не торгуем из под прилавка", как это бывает в интернете

Интернет-магазин Легендарные Ножи

Главный офис: г. Казань, ул. Сафьян 6

Телефон: +7(967) 465-69-69

Пластунские ножи ручной работы с доставкой по РФ

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Работаем по всей России

СДЭК, Почта России, курьер

Прием звонков:

с 9:00 до 20:00 по МСК

+7 967-465-69-69