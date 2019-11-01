Легендарный казачий Пластунский нож с гарантией 10 лет и доставкой по всей России от 2-х дней

Монтаж пластунских ножей происходит в несколько этапов, от подготовки хвостовиков и рукоятей до сборки и заливки смолой. По итогу мы получаем надежный нож, который способен выдерживать высокие нагрузки, не допуская разрушения ножа в районе монтажа клинка и рукояти.

Изготавливается на собственном производстве в Нижегородской области. Никакого Китая и прочей ерунды.